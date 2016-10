Frankfurt - Bevor die EZB-Sitzung die volle Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf sich zieht, sorgen die Schatzämter in Spanien und Frankreich heute Vormittag für ein Primärmarktangebot von insgesamt bis zu 11 Mrd. EUR, berichten die Analysten der Helaba.Der Großteil entfalle dabei auf die OAT-Auktionen, unter denen sich auch zwei inflationsgeschützte Anleihen befänden. Wie die meisten EWU-Staatstitel hätten sich französische OATs nach dem von "Tapering"-Gerüchten angeheizten Renditeanstieg seit Monatsanfang auf leicht erhöhtem Niveau stabilisieren können. Die 5-jährige Benchmark-Anleihe werfe derzeit -0,37% ab, nach -0,44% Anfang Oktober. Während sich Frankreich bei den heutigen Auktionen hauptsächlich im mittleren Laufzeitbereich bewege, decke das spanische Tesoro die gesamte Zinskurve ab. Unter den angebotenen Papieren befinde sich auch die im Mai neu begebende ultralange SPGB 2066, die nun zum ersten Mal aufgestockt werde. Nach einer Emissionsrendite von rund 3,40% habe die Anleihe eine gute Performance aufweisen können, die bis in den Bereich um 2,50% geführt habe. Aktuell würden am Sekundärmarkt 2,68% verlangt.

