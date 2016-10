Luxemburg - Auf der heutigen Zinssitzung erwarten die Marktteilnehmer keine großen, geldpolitischen Überraschungen von Seiten der Europäischen Zentralbank, so die Experten von Interactive Brokers Financial Products S.A. (IBFP).EZB-Vizepräsident Vitor Constancio habe auch darauf hingewiesen, dass die von der EZB im September beauftragten Experten noch bis Dezember brauchen würden, um die Vorschläge auszuarbeiten, wie das Angebot an ankaufbaren Wertpapieren ausgeweitet werden könne, Nichtsdestotrotz, würden die Marktteilnehmer auf der Pressekonferenz mit Mario Draghi auf etwas Klarheit in Bezug auf die zuletzt aufgekommenen Tapering-Spekulationen pochen. Und so könnte insbesondere das Vermögen oder Unvermögen von EZB-Präsident Mario Draghi, diese Unsicherheiten aus dem Markt zu nehmen, über die Reaktion der Märkte entscheiden.

