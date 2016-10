Linz - In der gestrigen Sitzung hat die BoC (Bank of Canada) erwartungsgemäß ihren Leitzins unverändert bei 0,50% belassen, so die Analysten der Oberbank.Wirklich relaxed sei die BoC jedoch nicht. Das Wachstum habe zuletzt unter den Erwartungen gelegen und die Inflation liege mit 1,1% nur mehr marginal im denierten Zielband von 1 bis 3%. Dies könnte dazu führen, dass die Wachstums- und Inflationsprognosen nach unten angepasst werden könnten. Dies könnte natürlich Zinsspekulationen auslösen und eine Abwertung des CAD mit sich bringen. Der sich erholende Ölpreis und die robuste US-Konjunktur sollten den grundsätzlich positiven Ausblick jedoch manifestieren. (20.10.2016/alc/a/a)

