Linz - Der frühere Vizegouverneur der Tschechischen Zentralbank Ludek Niedermayer sprach kürzlich in einem Interview über die Risiken der Interventionen am Devisenmarkt, so die Analysten der Oberbank.Seiner Meinung nach werde die Tschechische Krone (CZK) nach Aufhebung der Wechselkursuntergrenze durch die Zentralbank Ziel groß angelegter Spekulationsangriffe sein. Er habe auch deutlich deponiert, dass er die Ankündigung einer "informellen" Intervention für sehr fragwürdig halte. De facto würde die Grenze ja fortbestehen. Wenn die Zentralbank, wie angekündigt, die Grenze von 27,000 wie geplant Mitte 2017 aufhebe, habe EUR/CZK das Potenzial bis 25,500. Deshalb scheine es nicht unwahrscheinlich, dass der Zeitrahmen bis Ende 2017 ausgeweitet werden könnte. (20.10.2016/fc/a/m)

Den vollständigen Artikel lesen ...