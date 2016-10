Gestern erfolgte ein Ausbruch aus einer Trading-Range, die sich seit August in der Daimler-Aktie bildete. Auch heute kann der Wert zulegen - doch Anschlusskäufe fehlen in der ersten Handelsstunde. Charttechnisch besteht allerdings nun eine gute Chance, das positive Szenario in Richtung 67/68 Euro bis hin zum Märzhoch bei 68,52 Euro umzusetzen. ...

