Auction date 2016-10-20 Loan 1051 Coupon 3.75 % ISIN-code SE0001811399 Maturity 2017-08-12 Tendered volume, SEK mln 750 +/- 500 Volume offered, SEK mln 1,330 Volume bought, SEK mln 750 Number of bids 4 Number of accepted bids 3 Average yield -0.799 % Lowest accepted yield -0.810 % Highest yield -0.790 % % accepted at lowest yield 36.00



Auction date 2016-10-20 Loan 1054 Coupon 3.50 % ISIN-code SE0003784461 Maturity 2022-06-01 Tendered volume, SEK mln 750 +/- 500 Volume offered, SEK mln 2,850 Volume bought, SEK mln 750 Number of bids 8 Number of accepted bids 3 Average yield -0.334 % Lowest accepted yield -0.335 % Highest yield -0.330 % % accepted at lowest yield 50.00