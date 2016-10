Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für RTL Group wegen Anpassungen am Bewertungsmodell von 77 auf 78 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. In der Medienlandschaft sei mit einer trüben Berichtssaison zum dritten Quartal zu rechnen, wobei RTL schlechter als Konkurrent ProSiebenSat.1 abgeschnitten haben sollte, schrieb Analyst Christopher Johnen in einer Studie vom Donnerstag./tav/tih

