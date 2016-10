Straelen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Kinderarmut nimmt in Deutschland weiter zu - und das mit weitreichenden Folgen, wie eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt. Fast zwei Millionen Jungen und Mädchen wachsen heute in Familien auf, die von staatlicher Grundsicherung leben. Um den betroffenen Kindern mehr Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen und das Thema Kinderarmut stärker in den öffentlichen Fokus zu rücken, startet am 21. Oktober Deutschlands größte Selfie-Aktion miteinanderaugenauf.



Pro Selfie gibt das Familienunternehmen bofrost*, das sich seit vielen Jahren für Kinder in Not einsetzt, einen Euro an die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." Als Partner der RTL Kinderhäuser, in denen Kinder vielfältige Unterstützung und Hilfe erhalten, hat der Eis- und Tiefkühlspezialist mit "RTL - Wir helfen Kindern" sowie vielen prominenten Moderatoren, Schauspielern und Bloggern die Aktion gegen Kinderarmut ins Leben gerufen.



"Wir dürfen nicht die Augen davor verschließen, dass es vielen Kindern bei uns nicht gut geht. Wir müssen alles dafür tun, ihre Chancen auf eine positive Zukunft zu verbessern", erklärt Wolfram Kons, Charity Gesamtleiter RTL und Moderator des RTL-Spendenmarathons.



Unter dem Hashtag miteinanderaugenauf kann jeder mit einem hochgeladenen Selfie auf Instagram, Facebook oder der Homepage miteinanderaugenauf.de einen Beitrag leisten, dass sich die Situation für Kinder in Deutschland verbessert.



OTS: bofrost* newsroom: http://www.presseportal.de/nr/21386 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_21386.rss2



Pressekontakt: impact Agentur für Kommunikation GmbH Lara Feder l.feder@impact.ag 069-95526424



bofrost* Dienstleistungs GmbH & Co. KG GmbH Andrea Becker andrea.becker@bofrost.de 02834-707727