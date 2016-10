Mainz (ots) -



Die Agentur Infront und SportA, die Sportrechteagentur von ARD/ZDF, haben sich über einen neuen Vertrag für die Übertragungsrechte am Ski-Weltcup verständigt. Demnach sichern sich die beiden öffentlich-rechtlichen Sender von 2016/2017 bis einschließlich 2020/2021 die Medienrechte für Deutschland an weit über 200 FIS-Weltcupveranstaltungen pro Saison in den Disziplinen Ski alpin, Skisprung, Langlauf, Nordische Kombination, Freestyle, Ski Cross und Snowboard. Zu den Highlights dieses Wintersportpaketes zählen unter anderem die traditionsreichen alpinen Frauen-Weltcups in Cortina d'Ampezzo oder die spektakulären Skiflüge vom "Monsterbakken" in Vikersund/Norwegen. Die Vereinbarung beinhaltet neben den TV-Rechten auch die entsprechenden Online- und Mobilnutzungsrechte.



Ulrich Wilhelm, Sportrechteintendant der ARD: "Mit dem Vertragsabschluss können wir unserem Publikum weiterhin spannenden und attraktiven Wintersport bieten. Die Ski-Weltcups sind ein wichtiger Teil unseres Angebots. Ich freue mich auf viele eindrucksvolle Übertragungen von traditionsreichen, aber auch neuen Wettbewerben aus der ganzen Welt."



Thomas Bellut, Intendant des ZDF: "Ob Abfahrt in Val d'Isère oder Skifliegen in Planica - Wintersportbegeisterte werden auch in Zukunft bei uns auf ihre Kosten kommen. Wir begrüßen es sehr, mit dem breiten Infront-Ski-Portfolio weiterhin abwechslungsreichen Hochleistungssport fachkundig und innovativ präsentieren zu können."



