Düsseldorf - Entgegen unserer Erwartung einer Reduzierung der "Overnight Rate" um 25 BP, dafür im Einklang mit dem Marktkonsens, hat die Notenbank in Kanada gestern den Leitzins unverändert bei 0,50% belassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Zwar hätten die Währungshüter ihre Erwartungen an das BIP-Profil der nächsten Quartale reduziert, dennoch gehe man davon aus, dass die kanadische Wirtschaft im 2. Halbjahr 2016 über Potenzial wachse und 2017/18 Jahreswachstumsraten von gut 2% realisiert werden könnten. Die Risiken für die Inflation würden als "weitgehend ausgeglichen" angesehen, wobei ab Anfang 2017 eine Teuerung von annähernd 2% und damit im Bereich des mittelfristigen Inflationsziels der Bank of Canada erwartet werde.

