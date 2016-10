Hannover - Seit Anfang Oktober haben sich die Risikoaufschläge von Financials grundsätzlich wieder leicht eingeengt, so die Analysten der Nord LB.Der iTraxx Senior Financial liege derzeit wieder bei unter 100 BP (96 BP). Die Volatilität im Index sei extrem gering, sodass die Tagesausschläge oftmals nur wenige Basispunkte betragen würden. Nach der erhöhten Risikoaversion, die im September zu deutlich steigenden Spreads geführt habe, würden Investoren sich noch immer in einer gewissen Zurückhaltung zu üben scheinen. Grundsätzlich gelte, dass Financials im aktuellen Umfeld sehr Sentiment-getrieben seien und damit einem hohen Eventrisiko unterlägen. Am Primärmarkt sei die Aktivität aus Sicht der Analysten noch immer relativ gering.

