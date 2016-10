Köln (ots) - Der belgische Filmregisseur Ben Stassen hat sich in kurzer Zeit einen Namen im modernen 3D-Animationskino gemacht. Nachdem er mit "Sammys Abenteuer" (über eine Million Zuschauer in Deutschland) und der Fortsetzung "Sammys Abenteuer 2" überraschende Erfolge im Kino feiern konnte, standen ihm für sein nächstes Projekt alle Türen offen. Stassens Wahl fiel auf Das magische Haus (Belgien 2014), einen qualitativ den großen US-Produktionen ebenbürtigen Animationsfilm, der in der deutschen Fassung unter anderem mit den Kinostars Matthias Schweighöfer, Didi Hallervorden und Karoline Herfurth aufwarten kann. Jetzt zeigt der Kölner Sender SUPER RTL die aufwändige Produktion erstmalig im Free-TV. Am Freitag, 25. November, haben die kleinen und großen Zuschauer um 20.15 Uhr die Gelegenheit, sich ein Urteil über das fantasievolle CGI-Abenteuer zu bilden.



Thunder, ein junger Kater (gesprochen von Schweighöfer), steht ganz allein da, nachdem er von seinen Besitzern ausgesetzt wurde. Jetzt findet er sich mitten in einem schrecklichen Unwetter vor dem Haus des alten Zauberers Lawrence (Hallervorden) wieder. Dort trifft er auf allerhand eigenartige Gestalten - Thunder findet heraus, dass Lawrence nicht nur Haustiere besitzt, sondern auch Haushaltsgeräte und Spielfiguren zum Leben erweckt hat. Schon bald wird der Kater Mitglied dieser außergewöhnlichen Familie, nur mit Maus Maggie (Herfurth) und Hase Jack, der sich um die Rolle des Anführers betrogen fühlt, gibt es Schwierigkeiten. Doch diese Streitigkeiten treten in den Hintergrund, als Lawrence plötzlich ins Krankenhaus muss und sein geldgieriger Neffe Daniel auf der Matte steht. Denn dieser hat vor, das Haus seines Onkels zu verkaufen und den Gewinn für sich zu behalten. Jetzt müssen alle Bewohner an einem Strang ziehen, um diesen hinterhältigen Plan zu vereiteln...



