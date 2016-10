Von Hendrik Varnholt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Betriebsrat des Volkswagen-Konzerns hält ein Scheitern der Verhandlungen über einen Zukunftspakt für die Marke VW weiter für möglich. Die Arbeitnehmervertreter seien in den Gesprächen mit dem Markenvorstand "noch ein gutes Stück von einer Einigung (...) entfernt", schrieb der Vorsitzende des Konzernbetriebsrats, Bernd Osterloh, den VW-Mitarbeitern in einem am Donnerstag verteilten Schreiben. Es fehlten "nach wie vor wesentliche Zusagen des Unternehmens", heißt es in dem Brief, den Dow Jones Newswires eingesehen hat, weiter.

Der Volkswagen-Betriebsrat informierte die Mitarbeiter am Donnerstag auch in einer Betriebsversammlung über den Stand der Verhandlungen. Bei der Versammlung und in dem Schreiben forderten Arbeitnehmervertreter Investitionen in Zukunftsprodukte. Schon am Mittwoch hatte der Generalsekretär des Konzernbetriebsrats, Gunnar Kilian, Zusagen etwa zu einem Einstieg in die Batteriefertigung angemahnt.

Wie zwei mit den Verhandlungen vertraute Personen sagten, ist das Thema Investitionen in den Gesprächen ein wesentlicher Streitpunkt. In anderen Punkten sind sich die Verhandlungspartner den Informationen zufolge weitgehend einig. Dazu gehört, dass Volkswagen auf betriebsbedingte Kündigungen verzichtet und Stellen vor allem durch Altersteilzeit abbaut.

Der Volkswagen-Konzern und insbesondere dessen Kernmarke VW stehen unter dem Druck von Umbrüchen in der Automobilbranche. Das Unternehmen muss etwa in Elektroautos und autonome Fahrzeuge investieren. Die aktuelle Marge der Marke VW reicht dazu offenkundig nicht aus. Im ersten Halbjahr blieben der Kernmarke nur rund 1,7 Prozent vom Umsatz als bereinigter operativer Gewinn. Auf Volkswagen lastet zudem der Skandal um manipulierte Abgaswerte.

