Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für die Lufthansa nach erhöhtem Gewinnausblick auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die Lufthansa habe ihre Gewinnziele in diesem Jahr bereits mehrmals angepasst, was die hohen Schwankungen bei den Buchungen und die nur begrenzt prognostizierbare Geschäftsentwicklung von Fluggesellschaften einmal mehr unterstreiche, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer Studie vom Donnerstag./ajx/das

AFA0045 2016-10-20/13:44

ISIN: DE0008232125