Eine gerade veröffentlichte Studie untersucht das Anlegerverhalten in Deutschland und den USA. Einige Ergebnisse überraschen. Beim Vertrauen in Mensch und Technik gehen die Meinungen weit auseinander.

Für die Anlegerstudie der Quirin Bank hat das Meinungsforschungsinstitut YouGov jeweils mehr als Tausend Personen in Deutschland und den USA zu ihren Einstellungen und ihren Verhaltensweisen bei der Geldanlage befragt. Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Bank, ordnet die Ergebnisse ein.

Herr Schmidt, jeder zweite Deutsche glaubt, dass die Auswahl guter Geldanlagen ohne den Computer nicht mehr funktioniert. Hat Sie das überrascht?Das Ergebnis finde ich schon erstaunlich, zumal nur jeder vierte Amerikaner dieser Aussage zustimmt. Gewöhnlich sind die USA in Technikfragen einen Schritt voraus und in Deutschland ist man skeptischer. Offenbar trauen die Menschen hier einer gut programmierten Maschine aber mehr zu als einem menschlichen Berater. Das zeigt sich auch in der Aussage, dass Finanzmärkte komplizierter werden und dadurch auch Experten die Zusammenhänge weniger durchschauen. Auch dabei gibt es von deutschen Befragten mehr Zustimmung als von amerikanischen.

Die Amerikaner scheinen weniger an ihren Beratern zu zweifeln.In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...