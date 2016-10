Bern / Biel - Der Brexit-Entscheid der Briten zum Ausstieg aus der EU hat die Nachfrage nach Schweizer Uhren in Grossbritannien massiv angekurbelt. Insgesamt erreichten die Uhrenexporte auf die Insel in den drei Monaten nach der Abstimmung 327 Mio CHF.

Das sind 23% mehr als im dritten Quartal 2015, wie die Eidg. Zollverwaltung (EZV) am Donnerstag in einem Communiqué bekannt gab. Grund dafür ist die Abschwächung des britischen Pfunds gegenüber den meisten anderen Währungen.

Alleine gegenüber dem CHF ist das Pfund seit dem Referendum am 23. Juni um 8,5% billiger geworden. Im Vergleich zum Vorjahr ist die britische Währung gar um 17% weniger wert. So lockt das Land Touristen an, die auch bei den Uhren zugreifen, die günstiger geworden sind.

Hayek: Preiserhöhungen Todsünde

Swatch-Chef Nick Hayek sagte in einem Interview mit der "Handelszeitung", dass die Verkäufe der Uhrenmarken Blancpain, Omega, Longines, Tissot und Swatch massiv gestiegen seien. Nur bei der Umrechnung des Pfunds in Franken bleibe nicht mehr viel übrig.

"Die lokalen Preise deshalb aber sofort zu erhöhen, um den Umsatz und die Marge zu behalten, ist eine Todsünde und sehr kurzfristig agiert", sagte Hayek. Dies würde Händler und die Konsumenten verunsichern. Sein Uhrenkonzern stelle doch ein ...

