Winterthur - Der Industriekonzern Sulzer leidet weiterhin unter dem schwachen Umfeld im wichtigsten Markt Öl und Gas und wird das wohl auch noch eine Weile tun. Entsprechend ist der Auftragseingang auch im dritten Quartal - wie von Sulzer angekündigt - zurückgegangen. Mit dem Geschäftsgang in den drei weiteren Hauptmärkten Wasser, Energie und allgemeine Industrie zeigt sich das Unternehmen aber zufrieden und bestätigt gleichzeitig die bisherige Guidance für das Gesamtjahr. Die Aktie hält sich knapp besser als der Gesamtmarkt.

Der Bestellungseingang reduzierte sich in den ersten neun Monaten 2016 um 9,0% auf 2,07 Mrd CHF. Bereinigt um Währungseinflüsse ergab sich noch ein Minus gegenüber dem Vorjahr von 7,8%, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilt. Von den drei Divisionen gab Pumps Equipment (bereinigt -9,6%) am meisten ab, gefolgt von Chemtech (-7,9%) und Rotating Equipment Services (-4,1%).

Im dritten Quartal verringerte sich der Auftragseingang gegenüber der Vorjahresperiode währungsbereinigt um 4,9%, dies bei einem Währungseffekt von -1,4%. Nach einem währungsbereinigten Minus von 5,1% im zweiten Quartal und von gut 13% im ersten, hat sich damit das Tempo des Rückgangs nicht weiter erhöht. Auf sequentieller Basis sei der Bestellungseingang im dritten Quartal allerdings rückläufig, ...

