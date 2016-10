Wien - Investoren haben im dritten Quartal dieses Jahres so viel Geld in Schwellenländeranleihenfonds gepumpt wie nie zuvor, berichten die Experten von "FONDS professionell".Zu diesem Ergebnis komme EPFR Global aus Boston. Das Analysehaus werte nach eigenen Angaben die Daten von weltweit 65.000 traditionellen und alternativen Fonds aus. In Summe würden diese Portfolios 24,5 Billionen US-Dollar verwalten.

Den vollständigen Artikel lesen ...