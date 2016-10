Aarburg (ots) -



Die A1000 ist die Summe aus Know-how, Erfahrung, Innovationsgeist und Leidenschaft von Franke Coffee Systems. Sie ermöglicht eine noch nie dagewesene Individualität und erfüllt jeden noch so persönlichen Wunsch nach einem Lieblings-Kaffee.



A1000 heisst der neueste Massstab bei vollautomatischen Kaffeemaschinen. Mit ihr eröffnet der führende Hersteller Franke eine neue Genuss-Dimension. Die A1000 wurde geschaffen, damit alle Gäste täglich ihre persönlichen Momente des Genusses erleben. Egal, wie besonders ihre Wünsche an ihren Lieblings-Kaffee auch immer sein mögen: Die A1000 erfüllt sie. Mit der A1000 wird Kaffee somit zum ganz persönlichen Lebensstil.



Fakten-Check: Die A1000 ist 5-mal einzigartig



Die Fakten der neuen A1000 überzeugen jeden Kaffee-Profi und ermöglichen Genuss in Höchstqualität in einer noch nie gekannten Vielfalt.



Fakt 1: Noch mehr Kaffee-Genuss - neu mit 6 Flavors. Spitzen-Kaffee für jeden individuellen Anspruch mit der automatischen Dosierstation für sechs verschiedene Flavors.



Fakt 2: Neue, intelligente Kühleinheit für bis zu 2 Milchsorten mit 2 parallelen Kühlkreisläufen inklusive traumhaftem FoamMasterTM-Milchschaum.



Fakt 3: Das vollautomatische Reinigungssystem CleanMaster ist serienmässig eingebaut. Damit ist die A1000 jederzeit eine blitzsaubere Sache.



Fakt 4: Multimedia-Touchscreen mit benutzerfreundlicher Menüführung, Video in HD-Qualität inklusive Ton, professionelle Darstellung von Nährwert- und Allergen-Informationen.



Fakt 5: Dank IoT (Internet of Things) ist der Zugriff via Internet auf jede A1000 gewährleistet - so hat man seine gesamte Kaffeewelt jederzeit im Griff.



