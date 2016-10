Morgan Stanley hat das Kursziel für Barclays vor Zahlen von 175 auf 185 Pence angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Er rechne für das dritte Quartal im Allgemeinen mit stärkeren Erträgen im Investmentbanking und stabilen Erträgen im heimischen Privat- und Firmenkundengeschäft, schrieb Analyst Chris Manners in einer Branchenstudie zu irischen und britischen Banken am Donnerstag. Wegen des stärkeren US-Dollar und starkem Investmentbanking-Geschäft dürften die Erträge in den Kernbereichen von Barclays trotz saisonaler Effekte stabil geblieben sein./ck7stk

