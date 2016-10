Wallisellen - Die Macht der Veränderung wird zunehmend stärker und nahezu tagtäglich müssen Unternehmen sich neuen Aufgaben stellen. Digitale Start-Ups fordern dabei etablierte Unternehmen zunehmend heraus. Betriebe geraten ins Hintertreffen - es sei denn, sie setzen auf ein datengetriebenes Businessmodell, das sich dem digitalen Wandel anpasst. Grosse Unternehmen jeder Branche müssen sich entscheiden. Entweder sie gehen mit dem Wandel der Zeit oder sie verlieren an Bedeutung. Hitachi Data Systems unterstützt Unternehmen partnerschaftlich mit reichhaltiger Erfahrung und Kompetenz in diesem Vorhaben, ihre Daten als Fundament für die digitale Transformation zu nutzen.

Am Hitachi Information Forum 2016 vom 3. November in Baden gibt es dazu weiterführende Informationen und Erfahrungsberichte. Die Schweizerische Post ist ein Mischkonzern, der in vier Märkten tätig ist. Ihre drei Konzerngesellschaften Post CH AG, PostFinance AG und PostAuto Management AG erbringen hochstehende, marktfähige und innovative Dienstleistungen und setzen alles daran, die hohen Erwartungen ihrer Kunden zu erfüllen. Frau Claudia Pletscher, Leiterin Entwicklung und Innovation Konzern wird den Besuchern des Events spannende Einblicke in den Traditionskonzern geben. Herr Christos Mitos, Leiter Geschäftsfelder und Architektur Informationstechnologie Post, präsentiert ergänzend dazu die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...