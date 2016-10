Frankfurt - Der trockene Sommer in Teilen Europas könnte Hoffnungen auf eine steigende EU-Rapsernte im nächsten Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.In Frankreich werde mit Flächeneinbußen von 7% gerechnet, da viele Flächen aufgrund der Trockenheit nicht hätten bestellt werden können. Mit Raps bestellte Flächen würden zudem einen schlechten Pflanzenzustand aufweisen. Teilweise seien die Pflanzen in ihrer Entwicklung nur halb so weit wie normalerweise üblich. Dies mache die Pflanzen anfällig für Frostschäden. Das Beratungsunternehmen ODA schätze, dass 10% der Rapspflanzen in einem derart schlechten Zustand seien, dass sie möglicherweise nicht durch den Winter kommen würden.

Den vollständigen Artikel lesen ...