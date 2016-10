Frankfurt - Wie die gestern veröffentlichten Daten des Nationalen Statistikbüros zeigen, stieg die chinesische Aluminiumproduktion im September auf ein 15-Monatshoch von 2,75 Mio. Tonnen, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Damit liege sie zugleich in unmittelbarer Reichweite des Rekordhochs. Gründe für den Produktionsanstieg seien das Wiederanfahren vormals stillgelegter Produktionsanlagen und die Inbetriebnahme neuer kostengünstiger Schmelzen gewesen, nachdem die Aluminiumpreise spürbar gestiegen seien. An der SHFE in Shanghai habe der nächstfällige Aluminium-Future von Januar bis September um gut 15% zugelegt. Die deutliche Produktionsausweitung könnte dem Preisanstieg von Aluminium aber den Wind aus den Segeln nehmen.

