WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Verkäufe bestehender Häuser im September nach zwei Rückschlägen in Folge wieder gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat habe die Zahl um 3,2 Prozent auf auf das Jahr hoch gerechnete 5,47 Millionen Häuser zugelegt, wie die Maklervereinigung "National Association of Realtors" (NAR) am Donnerstag in Washington mitteilte. Bankvolkswirte hatten nur einen Anstieg um 0,4 Prozent erwartet. Im August war der Verkauf der bereits bestehenden Häuser um revidiert 1,5 Prozent (zuvor 0,9 Prozent) gesunken und im Juli um 3,4 Prozent./jkr/jsl/he

AXC0217 2016-10-20/16:14