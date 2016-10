Ausgerechnet der philippinische Präsident Duterte soll jetzt den Frieden in Asien stabilisieren. Der Westen sollte ihn dabei unterstützen - sich aber nicht als "Hurensohn" beschimpfen lassen.

"Es macht keinen Sinn, einen Krieg anzufangen. Es ist immer besser zu reden, als sich gegenseitig zu drohen. Wir wollen über Freundschaft reden, über Kooperation und am meisten wollen darüber sprechen, wie die Menschen zu mehr Wohlstand kommen". Das klingt nach den Worten eines Friedensnobelpreisträgers und nicht gerade banal - mit dem Blick nach Syrien, in den Irak, in den Sudan oder in die Ukraine. Diese Sätze stammen von einem Mann, dem Viele diese Worte weder zutrauen noch abnehmen: Rodrigo Duterte, dem neuen philippinischen Präsidenten. Er gilt nicht zu Unrecht als der Donald Trump Asiens.

Duterte hat seinen Worten auch Taten folgen lassen: Seine erste offizielle Auslandsreise, die er heute beendet, führte ihn nach China; in das Land, mit dem sich Manila in den vergangenen Jahren erbittert um Inseln im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...