BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 19-October-16



Boost FTSE 100 3x 19/10/2016 IE00B88D2999 31186 GBP 5419363.49 173.7755239 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 19/10/2016 IE00B7VB3908 275349 GBP 6373958.572 23.14865342 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 19/10/2016 IE00B7SD4R47 79872 EUR 11033312.34 138.1374241 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 19/10/2016 IE00B8JF9153 637064 EUR 9029157.89 14.1730782 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 19/10/2016 IE00B878KX55 77360 EUR 12576358.39 162.5692657 Daily ETP



Boost ShortDAX 19/10/2016 IE00B8GKPP93 408444 EUR 5326739.009 13.0415406 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 19/10/2016 IE00B7Y34M31 115343 USD 36180889.08 313.6808396 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 19/10/2016 IE00B8K7KM88 2022545 USD 28200279.2 13.9429675 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 19/10/2016 IE00B8W5C578 13430 USD 6220602.788 463.1871026 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 19/10/2016 IE00B8VZVH32 1630187 USD 13160071.4 8.0727373 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 19/10/2016 IE00B7ZQC614 129829717 USD 168077058.3 1.2945962 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 19/10/2016 IE00B7SX5Y86 380936 USD 31851407.4 83.6135398 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 19/10/2016 IE00B8HGT870 351750 USD 8869950.798 25.2166334 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 19/10/2016 IE00B6X4BP29 28341 USD 3341849.335 117.915717 Daily ETP



Boost Copper 3x 19/10/2016 IE00B8JVMZ80 331671 USD 3195595.824 9.6348364 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 19/10/2016 IE00B8KD3F05 6494 USD 1477946.116 227.5864053 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 19/10/2016 IE00B8VC8061 17989511 USD 26343393.77 1.4643752 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 19/10/2016 IE00B76BRD76 528132 USD 14328861.89 27.1312132 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 19/10/2016 IE00B7XD2195 3071724 USD 15699901.44 5.1111042 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 19/10/2016 IE00B8JG1787 27347 USD 2945382.185 107.7040328 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 19/10/2016 IE00B94QKF15 44861 GBP 2279399.587 50.81027144 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 19/10/2016 IE00B94QKG22 29900 GBP 2204867.224 73.74137872 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 19/10/2016 IE00B94QKC83 55070 GBP 7461277.108 135.4871456 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 19/10/2016 IE00BBGBF313 28400 GBP 1780086.214 62.67909205 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 19/10/2016 IE00B94QKJ52 12010 GBP 2055272.521 171.1301016 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 19/10/2016 IE00BBGBF420 11500 JPY 77932757 6776.761478 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 19/10/2016 IE00BBGBF537 13500 JPY 160510002.4 11889.62981 Daily ETP



Boost Palladium 19/10/2016 IE00B94QLR02 6085 USD 503396.3355 82.7274175 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 19/10/2016 IE00B94QLN63 14971 USD 923660.7987 61.6966668 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 19/10/2016 IE00B94QL251 10561 USD 1007795.19 95.426114 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 19/10/2016 IE00B94QKX96 35951 USD 402270.7162 11.1894166 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 19/10/2016 IE00B94QKT50 1700 USD 124764.394 73.39082 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 19/10/2016 IE00B94QKW89 12694 USD 1119236.456 88.1705102 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 19/10/2016 IE00B94QKS44 6501 USD 563121.4392 86.6207413 Daily ETP



Boost Silver 2x 19/10/2016 IE00B94QL921 19096 USD 1179118.008 61.7468584 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 19/10/2016 IE00B94QL699 43638 USD 2396104.869 54.9086775 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 19/10/2016 IE00B873CW36 369778 EUR 11000373.04 29.7485871 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 19/10/2016 IE00B8NB3063 1153900 EUR 48483145.25 42.0167651 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 19/10/2016 IE00BKT09149 8080 EUR 1018035.229 125.994459 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 19/10/2016 IE00BKS8QM96 72000 EUR 4059263.966 56.3786662 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 19/10/2016 IE00BKT09255 3300 EUR 437241.6362 132.4974655 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 19/10/2016 IE00BKS8QN04 532059 EUR 31669095.71 59.5217743 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 19/10/2016 IE00BKT09479 4750 GBP 646707.1343 136.1488704 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 19/10/2016 IE00BKS8QQ35 55900 GBP 3056060.461 54.67013347 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 19/10/2016 IE00BKT09032 2500 USD 291136.8778 116.4547511 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 19/10/2016 IE00BKS8QT65 179650 USD 13215188.61 73.5607493 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 19/10/2016 IE00BLS09N40 829750 EUR 14569549.05 17.5589624 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 19/10/2016 IE00BLS09P63 97120 EUR 6051958.455 62.3142345 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 19/10/2016 IE00BLNMQS92 20400 EUR 3032900.057 148.6715714 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 19/10/2016 IE00BLNMQT00 27800 EUR 1031972.193 37.1213019 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 19/10/2016 IE00BVFZGC04 176653 USD 3193149.809 18.0758312 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 19/10/2016 IE00BVFZGF35 13701 USD 1355784.951 98.9551822 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 19/10/2016 IE00BVFZGG42 43931 USD 1670259.59 38.0200676 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 19/10/2016 IE00BVFZGH58 29406 USD 2106993.078 71.6518084 Short Daily ETP



Boost Brent 19/10/2016 IE00BVFZGD11 258239 USD 4804720.151 18.6057108 Oil ETC



Boost Gold 19/10/2016 IE00BVFZGK87 85819 USD 2260814.432 26.3439848 ETC



Boost Natural Gas 19/10/2016 IE00BVFZGL94 43466 USD 1447316.12 33.2976607 ETC



Boost BTP 10Y 5x 19/10/2016 IE00BYNXNS22 31673 EUR 1742199.391 55.0058217 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 19/10/2016 IE00BYNXPH56 61425 EUR 3322824.748 54.095641 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 19/10/2016 IE00BYNXPJ70 26336 USD 1870452.508 71.0226499 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 19/10/2016 IE00BYNXPK85 2133 EUR 207099.5392 97.0930798 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 19/10/2016 IE00BYNXPM00 2233 EUR 182224.6005 81.6052846 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 19/10/2016 IE00BYTYHS72 143516 USD 5860188.455 40.8329974 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 19/10/2016 IE00BYTYHR65 96887 USD 3714338.588 38.3368108 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 19/10/2016 IE00BYTYHN28 3500 USD 489265.3682 139.7901052 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 19/10/2016 IE00BYTYHM11 3500 USD 193824.5036 55.3784296 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 19/10/2016 IE00BYTYHQ58 472992 USD 3581884.791 7.5728232 2.25x Leverage Daily ETP



