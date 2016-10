Stuttgart (ots) - Wer so auftritt wie Donald Trump, will nicht mehr gewinnen. Der will nur noch spalten und zerstören. Auch wenn die flapsig dahingeworfene Bemerkung des republikanischen Präsidentschaftskandidaten, man werde schon früh genug sehen, ob er das Ergebnis der Wahl akzeptieren werde, nicht gleich die Axt an die amerikanische Verfassung legt, sondern einem aus dem Ufer laufenden Wahlkampfmodus geschuldet sein dürfte: Trump fegt da mit leichter Hand eine Kultur von dem unverzichtbar gemeinsamen Tisch der Demokraten, die jedes Volk braucht, um - trotz aller gravierenden programmatischen Unterschiede - politisch handlungsfähig und berechenbar zu bleiben.



