NEW YORK (dpa-AFX) - Der Telekom-Riese AT&T hat Kreisen zufolge Gespräche über geschäftliche Kooperationen mit dem US-Medienkonzern Time Warner geführt. Dabei sei es auch um eine mögliche Fusion gegangen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf Insider berichtete. Die Gespräche sollen in den vergangenen Wochen stattgefunden und informellen Charakter gehabt haben. Es sei eher darum gegangen, Geschäftsbeziehungen aufzubauen, als eine spezielle Transaktion zu erörtern. Time-Warner-Chef Jeff Bewkes soll aber geneigt sein, sein an der Börse zuletzt mit etwa 62 Milliarden US-Dollar bewertetes Unternehmen an den Mann zu bringen. Der Bericht ließ den Aktiekurs von Time Warner um 5 Prozent steigen. Die Papiere von AT&T gaben um 2 Prozent nach. Die Unternehmen wollten sich nicht äußern./hbr/he

ISIN US00206R1023 US8873171057

AXC0304 2016-10-20/22:09