Sprudelnde Kreativität - Hongkong-Pavillon 2016-17



Hongkong-Pavillon auf der Frankfurter Buchmesse



Erstmals "Kreative Ecke", um "100 % Kreativität aus Hongkong" zu präsentieren



Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - "Sprudelnde Kreativität - Hongkong-Pavillon 2016-17" ("Soaring Creativity -- Hong Kong Pavilion 2016-17") wird von der Hong Kong Publishing Federation (HKPF) und der Hong Kong Printers Association (HKPA) organisiert, von Create Hong Kong der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong ("CreateHK") gefördert und durch das Hong Kong Economic and Trade Office in Berlin und Brüssel unterstützt. Auf drei internationalen Buchmessen wird es einen Hongkong-Pavillon geben, wobei der Auftakt auf der Frankfurter Buchmesse 2016 (Frankfurt Book Fair, FBF) gefeiert wird.



Der Hongkong-Pavillon wurde heute offiziell in Halle 4.0 an Stand A12 eröffnet. Dies ist das sechste Jahr in Folge, in dem die Verlags- und Druckindustrie Hongkongs an der FBF teilnimmt, die die weltweit größte Buchmesse und eine führende Plattform für internationale Verkaufsrechte ist.



Matthew Yum, Vorsitzender des Hongkong-Pavillons auf der FBF 2016, teilte in seiner Eröffnungsrede beim Cocktailempfang anlässlich der Premiere mit, dass der diesjährige Hongkong-Pavillon mit dem Motto "Farbenfrohes Hongkong" ("Colourful Hong Kong") über 1.500 Veröffentlichungen, Druckschriften und elektronische Bücher von 53 lokalen Verlagen und Druckereien ausstellt. Die Ausstellung deckt 10 Kategorien ab, einschließlich preisgekrönter Bücher, Kunst-, Kinder- und Lifestyle-Büchern. Ebenfalls beteiligen sich rekordverdächtige 24 Verlage und Druckereien am Hongkong-Pavillon, indem sie Stände ihrer jeweiligen Unternehmen einrichten, um über 500 ihrer hervorragenden Produkte zu präsentieren.



Ein weiterer Höhepunkt des diesjährigen Hongkong-Pavillons ist die "Kreative Ecke". Hier zeigt ein etwa vier Meter hohes Poster die Arbeiten von 17 lokalen Illustratoren, um "100 % Kreativität aus Hongkong" zu zeigen. Diese Illustrationen wurden von Verlagen und Druckereien aus Hongkong ausgewählt, um Hongkongs Illustrationskompetenz zu zeigen.



Um den kulturellen sowie kreativen Austausch zwischen Hongkong und Deutschland zu fördern, werden die Organisatoren die im Hongkong-Pavillon ausgestellten Veröffentlichungen im Anschluss an die FBF der Jugendbibliothek München spenden. Darüber hinaus kommen die Gästen des Cocktailempfangs sowie andere Gästen des Hongkong-Pavillons während der Ausstellung in den Genuss kostenfreier Mini-Frühlingsrollen nach Hongkonger Art.



Hochauflösende Fotos können über folgenden Link heruntergeladen werden: https://goo.gl/bBJKqp



Pressekontakt: Hr. Miki Li +852-3568-6078 Fax +852-3568-6085 miki@onepoints.com.hk