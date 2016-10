Zum Abschluss des EU-Gipfels geht der Fokus nochmals auf die Anstrengungen gegen illegale Migration. Die Wirkung von Abkommen mit afrikanischen Staaten soll überprüft werden. Der Streit um die Verteilung bleibt ungelöst.

Die Europäische Union (EU) erhöht bei der Bekämpfung von Fluchtursachen den Druck auf afrikanische Länder und fordert Ergebnisse bis Jahresende. "Es sind mehr Anstrengungen nötig, um den Zuzug an illegalen Migranten einzudämmen, besonders aus Afrika", heißt es in der Abschlusserklärung, auf die sich die EU-Mitglieder am Donnerstag auf dem Gipfel in Brüssel verständigten.

Die EU will "messbare Ergebnisse" in den Migrationsabkommen mit den fünf afrikanischen Staaten Niger, Nigeria, Senegal, Mali und Äthiopien sehen - einschließlich der Aufnahme von in der EU abgelehnten Asylbewerbern. Auf dem EU-Gipfel im Dezember soll eine Bilanz gezogen werden.

