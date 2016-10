Die Verbraucherpreise in Deutschland lagen im September 2016 um 0,7 % höher als im September 2015. Damit zieht die Inflationsrate - gemessen am Verbraucherpreisindex - im zweiten Halbjahr allmählich an. Im Juli und August 2016 hatte sie bei jeweils + 0,4 % gelegen. Bildquelle: Shutterstock.com Zuletzt hatte es eine Inflationsrate von + 0,7 % im Mai 2015 gegeben. Im...

