Nachfolgend finden Sie eine Erklärung von Saray Capital

Im Vorfeld des letzten Quartals 2016 beobachten wir zwei allgemeine Marktbedingungen in unseren zwei geografischen Schwerpunktgebieten den Märkten der Region Nahost-Nordafrika (MENA) und den entwickelten Märkten.

Bedingt durch Faktoren wie politische Unsicherheiten oder, im Falle der Länder des Golfkooperationsrats (GCC), den gravierenden Rückgang des Ölpreises waren die MENA-Märkte in den letzten Monaten stark rückläufig.

Diese makroökonomischen Schwierigkeiten begannen sich negativ auf die allgemeine Konjunkturlage und die Verbraucher auszuwirken, als in den GCC-Ländern ein Wechsel von Haushaltsüberschüssen zu Haushaltsdefiziten und von Budgetüberschreitungen zu Budgetkürzungen erfolgte. Daraus resultierte eine starke Konjunkturabschwächung und eine Austrocknung der Liquidität in den Märkten.

Ein erdrückender Pessimismus schien Personen, Unternehmen und Finanzinstitutionen zu ergreifen.

Die Negativspirale drehte sich weiter, als Anleger aus Angst teilweise emotionale Entscheidungen zum Verkauf ihrer liquidesten Anlagen Aktien - trafen und ihre Vermögenswerte in als sicher empfundene Barmittel umwandelten. Gleichzeitig führten Margin-Forderungen zu Portfolioauflösungen mit nachfolgendem weiterem Nachgeben der Aktienkurse, wie am Beispiel der regionalen Indices unschwer zu erkennen ist, die seit dem vierten Quartal 2014 fast 39 Prozent an Wert verloren haben.

Insbesondere saudi-arabische Aktien zeigten einen drastischeren Rückgang. So hat der Tadwul-Index seit dem vierten Quartal 2014 mehr als die Hälfte seines Werts eingebüßt. Auch wenn weitere Rückgänge möglich sind und unsere Ansicht im Gegensatz zu der aktuell vorherrschenden negativen Stimmung steht, sind wir der Überzeugung, dass die gegenwärtigen Preise eine gute, risikogewichtete, niedrige Bewertung bieten, die uns in die Lage versetzt, Teile von führenden Unternehmen in Saudi-Arabien und der Region, die den momentanen Abschwung überstehen werden, zu kaufen. Da diese Unternehmen über eine überlegene Bonität, solide Marktpositionen und ein gutes Management verfügen, ist es gut möglich, dass sie in Zukunft wieder florieren werden.

Ein weiterer wichtiger Grund, der uns in diesen unsicheren Zeiten das Vertrauen gibt, selektiv in der MENA-Region zu investieren, erwächst aus unserer Überzeugung, dass Öl ein bedeutender Rohstoff bleiben und auch in den kommenden Jahrzehnten als Quelle für Kraftstoff dienen wird. Insbesondere sind wir der Auffassung, dass der übertriebenen Geschichte vom Ende des Öls oder einem Überangebot an Öl insbesondere kurz- und mittelfristig kein Glauben geschenkt werden sollte.

In den entwickelten Märkten ist die Situation dagegen eine ganz andere. Aufgrund der massiven Programme zur Liquiditätssteigerung des Systems kam es bei den Kursen von Anleihen und Aktien zu historischen Höchstständen. Das so geschaffene ungesunde Umfeld ist beispielhaft daran zu erkennen, dass Anlagewerte in Höhe von mehreren Billionen Dollar ihren Besitzern eine negative Rendite bescherten. Infolge dieser Situation finden wir leider aktuell in einigen der größten Märkte, wie den USA und Deutschland, keinen Mehrwert. Allerdings entstehen in anderen Teilen der entwickelten Märkte gewisse Wertschöpfungsmöglichkeiten, die mit den Turbulenzen und der Volatilität durch die erwartete weitere wirtschaftliche Abschwächung in China und den Folgen des Brexits zusammenhängen.

Bei Saray Capital sind wir der Überzeugung, dass Emotionen zwar die kurzfristige Entwicklung bestimmen, langfristig aber die Fakten sich durchsetzen. Wir stammen aus einer Region, in der die geschichtlich ältesten dokumentierten Geschäftstransaktionen vor über fünf Tausend Jahren erfolgten. Wir halten wirtschaftliche und politische Zyklen für etwas ganz Natürliches, mit dem gerechnet werden muss. Auch erfordern diese Zyklen beständig diszipliniertes Handeln, eine geografische Regionen und Assetklassen überspannende Diversifizierung sowie eine geringes Maß an Verschuldung.

Die Gründer von Saray Capital gehen aufgrund ihrer Erfahrungen und ihrer Abstammung aus Handelsfamilien so vor, dass sie eine konzentrierte Zahl gut recherchierter Investitionen langfristig halten. Es handelt sich um einen Private-Equity- und Handelsfamilienansatz bei Anlagen in öffentliche Märkte.

Unserer Überzeugung nach ist es gerade in solchen von Volatilität geprägten Zeiten zur Sicherung und Vermehrung des Kapitals unserer Investoren erforderlich, dass wir stark selektierte, finanziell gesunde Unternehmen mit hohen Einstiegsbarrieren kaufen. Diese werden gelegentlich zu im historischen Vergleich niedrigen Bewertungen in Regionen angeboten, in denen wir zurzeit einen Mehrwert finden. Dazu zählen Teile der entwickelten Märkte Asiens, Großbritannien, Europa sowie die MENA-Märkte, hauptsächlich die GCC-Länder und die Türkei.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass wir bei Saray eine echte und vollständige Angleichung für richtig halten und praktizieren und deshalb unser eigenes Kapital gemeinsam mit dem unserer Investoren anlegen. Bei Saray Capital erfolgt unsere Vergütung ausschließlich auf Grundlage eines Erfolgshonorars, so dass unser Zugewinn immer erst nach dem unserer Investoren kommt.

