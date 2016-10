Westinghouse Electric Company gab bekannt, dass das Unternehmen heute die Genehmigung der US-amerikanischen Atomaufsichtsbehörde Nuclear Regulatory Commission erhalten hat, den Betrieb im Konversions-Bereich der Columbia Fuel Fabrication Facility in Columbia im US-Bundesstaat South Carolina wiederaufzunehmen, nachdem der Bereich aufgrund von Sicherheitsbedenken hinsichtlich eines Gaswäschers im Juli abgeschaltet worden war.

"Der harte Einsatz für den Erhalt der Wiederinbetriebnahme-Genehmigung der NRC hat uns gestärkt. Hier handelt es sich um einen positiven Meilenstein in unserer Geschichte der Brennstoffherstellung. Wir haben alle erforderlichen Verpflichtungen im Rahmen der erneuten Aufnahme des Betriebs abschließend erfüllt und konzentrieren uns jetzt auf die Vorbereitungen für die Wiederinbetriebnahme und Wiederherstellung", so Michele DeWitt, Interim Senior Vice President, Nuclear Fuel and Components Manufacturing bei Westinghouse.

"Westinghouse stellt weiterhin Sicherheit und Qualität in den Mittelpunkt und hat sich das feste Ziel gesetzt, die Nachhaltigkeit unserer Verbesserungen bei der Wiederinbetriebnahme und in der Zeit danach sicherzustellen. Wir bemühen uns darum, unsere Gemeinde, Kunden, Belegschaft und die Branche während des gesamten Prozesses einzubeziehen", so DeWitt.

Die Columbia Fuel Fabrication Facility ist Teil des Geschäftsbereichs Kernbrennstoff- und kerntechnische Komponenten von Westinghouse Electric Company und eine der größten Anlagen dieser Art in der Welt. An diesem Standort finden sich Herstellungsanlagen für Kernbrennstoff, Produktentwicklungs- und Testlabors sowie Brennstoffvertriebs- und Vertragsverwaltungsfunktionen. Das Werk beschäftigt fast 1.000 Mitarbeiter, darunter Herstellungs- und Kernbrennstoff-Experten, und befindet sich in Columbia, South Carolina, in den USA.

