ACRON HELVETIA VII Immobilien AG - Ergebnis erstes Halbjahr 2016: Halbjahresergebnis durch Bewertungskorrektur beeinflusst. Verbessertes Finanzergebnis gegenüber Vorjahreshalbjahr.

Zürich, 21. Oktober 2016 - Die ACRON HELVETIA VII Immobilien AG (BX: AHGN), welche die Büroimmobilie Portikon im Glattpark in Zürich-Opfikon hält, erzielte im 1. Halbjahr 2016 einen Halbjahresgewinn nach Swiss GAAP FER in Höhe von CHF 1 186 043 (Vorjahreshalbjahr: CHF 3 059 919). Die Veränderung des Ergebnisses liegt im Wesentlichen an der Neubewertung der Liegenschaft um CHF -1 380 000 auf CHF 141 820 000 zum Ende des 1. Halbjahres. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um CHF 14 829 auf CHF -832 389 verbessert.

Die Mieterträge liegen mit CHF 61 254 um 1,5 Prozent unter denen des Vorjahreshalb-jahres und betrugen für das erste Halbjahr 2016 somit CHF 3 946 618 (Vorjahr: CHF 4 007 872). Der Finanzaufwand für das erste Halbjahr 2016 betrug CHF 832 569 und hat sich gegegenüber dem Vorjahreshalbjahr (CHF 847 701) um CHF 15 132 verbessert. Die Gesellschaft reduzierte die Hypothekarschulden plangemäss um CHF 400 000, wodurch der Fremdfinanzierungsgrad von 61,37 Prozent auf 60,36 Prozent zurückgeht. Der durchschnittliche Zinsaufwand lag bei 2,1 Prozent p.a.

Basierend auf dem aktualisierten Wertgutachten per 30. Juni 2016 ist der Bilanzwert der Immobilie Portikon gegenüber dem Wert per Ende 2015 um CHF 1 380 000 auf neu CHF 141 820 000 gesunken. Der Net Asset Value der Gesellschaft lag per 30. Juni 2016 bei CHF 116.26 pro Aktie, was gegenüber Ende 2015 einer Steigerung von 1,2 Prozent entspricht. Per Ende August 2016 hat die Gesellschaft wie von der Generalversammlung beschlossen eine Nennwertrückzahlung von CHF 6.25 pro Aktie vorgenommen. Bezogen auf den Geldkurs der Aktie per 30. Juni 2016 (CHF 97.00) entspricht dies einer prozentualen Ausschüttung von rund 6,44 Prozent.

Der vollständige Halbjahresbericht 2015 steht ab heute, dem 20. Oktober 2016, unter www.acron-helvetia7.ch>InvestorRelations>Publikationen zur

Verfügung (http://www.acron-helvetia7.ch/cnt_investor/de_publikationen.php).

Über ACRON HELVETIA VII Immobilien AG Bei der Beteiligungsliegenschaft handelt es sich um die siebengeschossige und voll vermietete Büroimmobilie Portikon am Standort Glattpark in Zürich- Opfikon. Das Atriumgebäude wurde im September 2009 komplett fertiggestellt. Die beiden Hauptmieter Baxter Healthcare S.A. und Takeda Pharmaceuticals International GmbH sind in der Pharma- / Healthcare Branche tätig und mieten zusammen ca. 90 % der zur Verfügung stehenden Mietfläche bis 2019. Portikon ist eine der grössten Immobilien der Schweiz, die nach Schweizer Minergie- P(R)-Standard, vergleichbar dem Passivhaus-Standard, konzipiert und gebaut sind.

Seit dem 17. Oktober 2011 sind die Aktien der ACRON HELVETIA VII Immobilien AG (Börsensymbol: AHGN) an der BX Berne eXchange kotiert. www.acron-helvetia7.ch)

