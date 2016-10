Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SAP steigerte im dritten Quartal seinen Umsatz mit Cloud und Software um 8 (währungsbereinigt: 9) Prozent auf 4,46 Milliarden Euro. Der Umsatz mit Softwarelizenzen legte um 2 Prozent auf 1,03 Milliarden Euro zu. Der Gesamtumsatz stieg um 8 Prozent auf 5,38 Milliarden Euro.Das Betriebsergebnis legte nach einem starken Vorjahresquartal um 1 Prozent auf 1,64 Milliarden Euro zu. Das Ergebnis je Aktie ging um 7 Prozent auf 0,91 Euro zurück. Analysten hatten bei Cloud und Software Erlöse von 4,43 Milliarden erwartet. Das Betriebsergebnis wurde bei 1,69 Milliarden Euro und das Ergebnis je Aktie bei 0,99 Euro gesehen. Im Gesamtjahr will SAP nunmehr bei den Cloud- und Softwareerlösen um 6,5 bis 8,5 Prozent wachsen, zuvor war ein Plus zwischen 6 und 8 Prozent angestrebt worden. Die Erlöse aus Cloud-Subskriptionen und Support werden im Gesamtjahr jetzt zwischen 3,0 und 3,05 Milliarden erwartet. Somit hat SAP die bisherige Prognosespanne von 2,95 und 3,05 Milliarden verengt. Auch beim Betriebsergebnis verengt der Softwarekonzern die Prognose: Es soll nunmehr zwischen 6,5 und 6,7 Milliarden Euro liegen. Die bisherige Prognose lag in einer Spanne zwischen 6,4 bis 6,7 Milliarden Euro.

--Daimler sieht Umsatz 2016 in etwa auf Vj-Niveau

--Daimler hatte bisher für 2016 leichten Umsatzantieg angepeilt

--Daimler: Umsatz 3Q bei 38,6 (PROG 38,558) Mrd EUR

--Daimler: EBIT 3Q bei 4,037 (PROG 3,718/Vj 3,661) Mrd EUR

--Daimler: EBIT bereinigt 3Q bei 4,010 (PROG 3,709/Vj 3,657) Mrd EUR

--Daimler: Erg je Aktie 3Q bei 2,43 (PROG 2,20/Vj 2,23) EUR

--Daimler bekräftigt, ber. EBIT 2016 soll leicht zulegen

Die Börsen in Europa werden zum Wochenschluss zunächst kaum verändert erwartet. Der etwas zur Schwäche tendierende Ölpreis wird als leicht belastend eingestuft und könnte die Energiewerte etwas unter Druck setzen. Auf der anderen Seite erhält der Aktienmarkt etwas Unterstützung vom schwächeren Euro. Impulse dürften auch Quartalsausweise diverser Unternehmen geben. Der kleine Verfalltermin am Terminmarkt könnte das berühmte Zünglein an der Waage werden, das den entscheidenden Impuls für den Tag liefert.

Am Mittag verfallen die Optionen auf den Euro-Stoxx-50 und eine Stunde später die Optionen auf den DAX. Auf dem Oktober-Termin liegen in diesem Jahr vergleichsweise viele offene Positionen, da einige Marktteilnehmer den November und Dezember wegen der US-Wahlen wie der erwarteten Zinsanhebung zum Jahresschluss gemieden haben. Spannend wird es, wenn der DAX in Richtung der 10.800er-Marke läuft. Hier könnte der Terminmarkt in Kaufzwang geraten und den DAX auf ein neues Jahreshoch treiben.

Rückblick

Freundlich - Für viele Marktakteure lieferte EZB-Präsident Draghi nichts Neues. Auf der Sitzung wurde weder über eine Ausweitung des Anleihekaufprogramms gesprochen, noch über ein Zurückfahren desselben. Eine "taubenhafte" Interpretation überwog aber. Bundesanleihen stiegen. Auch der Euro reagierte und fiel zum Dollar auf den tiefsten Stand seit Ende Juni. "Mit einem etwas verlangsamten Wachstum hatte man ja gerechnet, aber das ist zuviel", sagte ein Händler mit Verweis auf die gesenkte Prognose des organischen Umsatzwachstums bei Nestle. Die Titel fielen um 0,8 Prozent. Besser sah es bei Pernod-Ricard aus, nach Zahlenausweis des Getränkeherstellers stieg der Kurs um 1,2 Prozent.

Etwas fester - Für Entsetzen sorgte Gea, der Kurs sackte um 20 Prozent ab. Warburg bezeichnete die Gewinnwarnung als gravierend. Gerade einmal zwei Wochen nach dem Kapitalmarkttag des Unternehmens komme sie zudem überraschend. Lufthansa stiegen mit einem Plus von 7,9 Prozent auf den höchsten Stand seit Mitte Juli. Die Fluglinie hat zwar in den ersten neun Monaten des Jahres operativ weniger verdient und umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Die Ende Juli gesenkte Jahresprognose hob der DAX-Konzern nun aber wieder etwas an. Das neue Management von Tom Tailor verschärft sein Sparprogramm drastisch. Die Aktie stieg um 7,5 Prozent. Rational stiegen mit einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um knapp 5 Prozent, SAF-Holland zogen nach einer Kaufempfehlung durch Berenberg um 5,7 Prozent an.

In einem insgesamt ruhigen Handel sei die Aktie der Deutschen Bank mit einem Plus von 1,5 Prozent aufgefallen, sagte ein Händler von Lang & Schwarz. Zwischenzeitlich habe sie bis zu 3 Prozent zugelegt. Die SLM-Aktie reagierte nicht auf eine Meldung, wonach ein US-Investor die Übernahme des TecDAX-Unternehmens durch GE verhindern will.

Knapp behauptet - Die Kauffreude wurde gedämpft durch einen schwachen Ölpreis, die Enttäuschung über einige Berichtsunternehmen sowie einen festeren Dollar. Dieser reagierte vor allem auf EZB-Präsident Mario Draghi. Einige Teilnehmer interpretierten Draghis Auftritt als "taubenhaft", da nichts über ein mögliches Eindampfen der Anleihekäufe gesagt wurde. Am Aktienmarkt sanken Verizon um 2,5 Prozent. Für Verstimmung sorgten ein schrumpfender Umsatz und ein Rückgang beim durchschnittlichen Erlös je Nutzer. Travelers büßten 5 Prozent ein, nachdem der Betriebsgewinn in der dritten Periode um 24 Prozent eingebrochen ist. American Airlines Group fielen um 0,1 Prozent. Die Fluggesellschaft leidet unter gesunkenem Umsatz und Gewinn. American Express sprangen um 9 Prozent nach oben. Der Finanzdienstleister hat die Gewinnprognose übertroffen und die Jahresprognose erhöht. Ebay stürzten um 10,7 Prozent ab. Experten machten den Ausblick für die negative Kursreaktion verantwortlich. Mattel verteuerten sich um 6 Prozent. Das Unternehmen hat umsatzseitig besser als erwartet abgeschnitten. Tesla stattet seine Fahrzeuge ab sofort mit der Technik für autonomes Fahren aus. Das System werde aber vorerst nur im Hintergrund laufen, das Unternehmen ist unsicher, was die Zuverlässigkeit des Systems angeht. Die Titel sanken um 2,1 Prozent. Dunkin Donuts fährt die Erweiterungspläne für ihre Franchises zurück. Die Aktie fiel um 3,1 Prozent. Die Time-Warner-Aktie verteuerte sich um 4,7 Prozent. Laut einem Medienbericht hat die Unternehmensspitze mit AT&T über gemeinsame Strategien beraten, darunter einen Kauf. AT&T fielen um 1,9 Prozent.

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.35 Uhr EUR/USD 1,0902 -0,2% 1,0924 1,0929 EUR/JPY 113,28 -0,3% 113,58 113,65 EUR/CHF 1,0850 -0,0% 1,0852 1,0844 GBP/EUR 1,1224 +0,0% 1,1213 1,1202 USD/JPY 103,91 -0,1% 103,97 104,00 GBP/USD 1,2236 -0,1% 1,2250 1,2242

Der Euro kam nach einer zwischenzeitlichen Erholung rasch wieder zurück und fiel deutlich auf 1,0925 Dollar, den tiefsten Stand seit Ende Juni. Am Markt wurde dies auf die zu erwartende anhaltend ultralockere Geldpolitik der EZB zurückgeführt. Mehrere Analysehäuser äußerten die Erwartung, dass die EZB das Anleihekaufprogramm verlängern wird, auch wenn sich EZB-Präsident Mario Draghi dazu nicht geäußert hat. Goldman Sachs zum Beispiel geht davon aus, dass 2017 im gleichen Umfang wie jetzt gekauft werden wird.

Die sich verfestigenden US-Zinserhöhungsspekulationen lasten auch am Freitagmorgen auf dem Euro und drücken ihn auf den tiefsten Stand seit sieben Monaten. Zeitweise fiel die Gemeinschaftswährung unter 1,09 Dollar.

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,37 50,63 -0,5% -0,26 +14,9% Brent/ICE 51,16 51,38 -0,4% -0,22 +14,5%

