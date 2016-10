(In der am Donnerstag um 19.15 Uhr gesendeten Meldung mit obiger Überschrift muss es im dritten Satz des ersten Absatzes korrekt heißen, dass SLM Solutions im TecDAX (NICHT SDAX) notiert ist. Es folgt die korrigierte Fassung der Meldung.)

Investor Singer lehnt GE-Angebot für SLM Solutions ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Investor Paul E. Singer könnte die Übernahmepläne von General Electric (GE) für die SLM Solutions Group AG durchkreuzen. Sein Hedgefonds Elliott, der insgesamt mehr als 20 Prozent des Grundkapitals an dem 3D-Druckerhersteller hält, kündigte an, das Übernahmeangebot ablehnen zu wollen. GE hatte die Übernahme des Lübecker TecDAX-Unternehmens für 672 Millionen Euro Anfang September angekündigt.

"Elliott ist der Ansicht, dass das Angebot von GE nicht im besten Interesse der Aktionäre von SLM ist", hieß es in der Mitteilung. "Daher werden wir das Übernahmeangebot der GE Germany Holdings AG für die Aktien der SLM in der gegenwärtigen Angebotsfassung ablehnen."

Singer ist bekannt dafür, bei Unternehmen einzusteigen, bei denen ein Übernahmeangebot vorliegt. Häufig fordert der Investor Einfluss im Unternehmen und spekuliert auf einen höheren Preis.

GE bietet aktuell 38 Euro je SLM-Aktie. GE strebt bei SLM mindestens 75 Prozent der Anteile an. Die Annahmefrist läuft bis zum 24. Oktober. Das Management von SLM hatte sich für einen Verkauf an den US-Industriekonzern ausgesprochen. Die Aktie schloss am Donnerstag mit 39,535 Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/brb/kla/smh

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2016 01:46 ET (05:46 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.