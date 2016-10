Von Ilka Kopplin

FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler hat im dritten Quartal von starken Verkäufen in der Pkw- und Transportersparte profitiert und den Gewinn deutlich stärker gesteigert als am Markt erwartet. Schwächere Ergebnisse in der Lkw-Division belasteten hingegen. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg konzernweit um 10 Prozent auf 4,037 Milliarden Euro. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten lediglich mit rund 3,7 Milliarden gerechnet.

Der um Sonderfaktoren bereinigte operative Gewinn (EBIT) stieg um 10 Prozent auf 4,01 Milliarden Euro und das Ergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter um 9 Prozent auf 2,595 Milliarden Euro. Der Umsatz wuchs in den Monaten von Juli bis September um 4 Prozent auf 38,597 Milliarden Euro.

Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten mit einem Umsatz von 38,558 Milliarden Euro gerechnet, jedoch unter dem Strich deutlich weniger erwartet.

An der Ergebnisprogonse hielt Daimler fest. So soll der um Sonderfaktoren bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) leicht steigen, der Umsatz dabei jedoch auf Vorjahresniveau verharren. Zuvor wollte das Unternehmen die Einnahmen ebenfalls leicht steigern.

