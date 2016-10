Die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG habe nach Auffassung von SRC Research im Neunmonatsbericht erfreuliche Zahlen vorgelegt. Die Analysten von SRC Research haben daraufhin ihre Schätzungen für 2016 etwas angehoben, ihr Kursziel aber unverändert gelassen. Mit Verweis auf zu erwartenden positiven Newsflow stellt das Researchhaus aber eine Überprüfung des Kursziels in Aussicht.

In den ersten neun Monaten des Jahres habe DEFAMA sowohl ihre Mieteinnahmen (von 0,6 Mio. Euro auf knapp 2,4 Mio. Euro) als auch das EBIT (von 0,3 Mio. Euro auf 1,2 Mio. Euro) vervierfacht. Bei den Cash-Erlösen, den sogenannten Funds from Operations, sei mit 1,14 Mio. Euro die 1 Mio. Euro-Marke klar überschritten worden, was die seitens SRC Research bisherig aufgestellte Gesamtjahresprognose von 1,44 Mio. Euro etwas zu konservativ erscheinen lasse.

In Reaktion auf die Zahlen habe das Unternehmen seine Gesamtjahresprognose für den Nettogewinn und den FFO angehoben und dies mit den Fortschritten beim Aufbau des Immobilienbestandes begründet. Beim Nettogewinn erwarte DEFAMA nun rund 0,85 Mio. Euro (zuvor 0,80 Mio. Euro) und beim FFO rund 1,5 Mio. Euro (zuvor 1,4 Mio. Euro).

Auch SRC Research kalkuliere nun mit einem höheren Nettogewinn (0,9 Mio. Euro statt 0,75 Mio. Euro) und mit einem FFO-Ergebnis von 1,51 Mio. Euro (bisher: 1,44 Mio. Euro). Darüber hinaus erwarten die Analysten weitere lukrative Objektankäufe im laufenden vierten Quartal. Positiv wertet SRC Research zudem, dass der NAV je Aktie allein im dritten Quartal 2016 durch den bereits erfolgten lukrativen Bestandsaufbau um 5 Objekte und durch eine vorzeitige Mietvertragsverlängerung mit einem wichtigen Mieter bereits um fast 8 Prozent auf 4,38 Euro je Aktie angestiegen sei.

Die Aktie habe nach der Coverage-Aufnahme im Juli bereits um über 13 Prozent zulegen können und notiere nunmehr klar über 5 Euro. Das Kursziel von 5,40 Euro erscheine demnach nicht mehr allzu ambitioniert.

Dennoch belässt SRC Research sowohl die Kaufempfehlung mit dem Rating "Buy" als auch das Kursziel unverändert. Eine Überprüfung deuten die Analysten für November an, da die Gesellschaft dann eine erste Guidance zum 2017er Umsatz, Gewinn und FFO geben wolle und sich bis dahin vielleicht auch weitere positive Nachrichten auf der Transaktionsseite ergeben könnten.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

