Der amerikanische Industriekonzern Stanley Black & Decker (ISIN: US8545021011, NYSE: SWK) wird für das vierte Quartal 2016 eine Dividende in Höhe von 58 US-Cents je Aktie auszahlen. Der Konzern aus New Britain in Connecticut startete 1877 mit der Ausschüttung einer Dividende. Seitdem wurden 139 Jahre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...