Exzellenzzentren in Nordamerika werden ermöglicht durch Vertretungen in Austin, Texas, und San Jose - agile Software- und Hardwareentwicklung - hohe Technologiestandards - weltweite Dienstleistungen und Unterstützung - Expertise bei automatisierten Testlösungen

David Loadman wird Vice President General Manager bei Konrad Technologies

Konrad Technologies, Anbieter von wertsteigernden plattformbasierten automatisierten Testlösungen, um die weltweit komplexesten technischen Herausforderungen zu lösen, meldete heute, dass David Loadman, Vice President of Sales bei National Instruments, als Vice President General Manager in das Board of Directors von Konrad berufen wurde.

David Loadman to join Konrad technologies as Vice President General Manager (Photo: Business Wire)

"In dieser Zeit der weltweiten globalen Expansion und Transformation ist keine Person besser für die Führung von Konrad Technologies geeignet, als David", sagte Michael Konrad, Gründer und CEO der Konrad GmbH. "David ist eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit umfangreichen Erfahrungen, großen technischen Stärken, einer einmaligen Perspektive auf das globale Geschäftsumfeld und ausgeprägten Führungsfähigkeiten. Seine Vision hinsichtlich technologischer Innovationen und wie diese rund um den Globus erlebt werden, ist genau das, was Konrad Technologies braucht, da für das Unternehmen ein neuer Abschnitt der Produktionserweiterung, technologischen Innovation bei Branchenstandards und globalen Expansion beginnt."

"Was mich an Konrad reizte, war die Qualität der Mitarbeiter, das profunde Fachwissen bei automatisierten Tests und den Technologieinvestitionen in Bereichen wie auf ABex und Millimeterwellen basierendem Radar. Mit der Expansion nach Nordamerika auf Grundlage von Niederlassungen in Austin, Texas, und San Jose, Kalifornien, bietet Konrad Technologies seinen Kunden nun eine wahrhaft globale Präsenz mit Unterstützung in Europa, Nordamerika und Asien."

Über Konrad Technologies

Konrad Technologies www.konrad-technologies.com hat auf Grundlage hoher Technologiestandards erfolgreich kundenspezifische Testlösungen entwickelt, gefertigt und integriert. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Forschung und Entwicklung, Kompetenz und die Herstellung elektronischer Produkte mithilfe von Werkzeugen, sodass sie ihre Qualitätsziele erreichen und den Konstruktions- und Entwicklungsdurchsatz beschleunigen können

Kunden aus einem breiten Spektrum an Branchen angefangen bei der Automobilindustrie, Luftfahrt und Verteidigung und der Telekommunikation, über Haushaltselektronik,Medizintechnik, Halbleiter, allgemeine Elektronik und Industrieautomation, verwenden die auf der integrierten Hardware- und Software-Plattform basierenden Lösungen von Konrad, um ihre Ergebnisse weltweit zu verbessern.

Konrad Technologies, KT und Konrad GmbH sind Marken von Konrad Technologies. Sonstige hier aufgeführte Produkte und Firmennamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen.

Contacts:

Konrad Technologies

Sop Clemence

+ 49 (0) 7732/98 15-532

Clemence.sop@konrad-technologies.de