Kampfpause in Aleppo. UN-Helfer wollen nun Verletzte und Kranke aus der syrischen Stadt herausholen. Washington bewertet die Aussichten für eine längerfristige Waffenruhe aber skeptisch.

Die USA haben zunächst vorsichtig auf die verlängerte Waffenruhe in der syrischen Aleppo reagiert. "Die zurückliegenden paar Stunden sind ein gutes Zeichen", sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, John Kirby, am Donnerstag in Washington. "Aber es muss tiefer und breiter werden." Syriens Präsident Baschar al-Assad stehe weiterhin einer längeranhaltenden Waffenruhe im Wege. "Das Bomben muss aufhören", sagte Kirby. Es sei absolut Sache des syrischen Regimes, ihre Flugzeuge am Boden zu lassen.

Die Vereinten Nationen wollen am Freitag versuchen, erstmals Verwundete und Kranke aus den belagerten Rebellengebieten Aleppos zu bringen. Die nötigen Sicherheitsgarantien für humanitäre Helfer seien endlich von allen Konfliktgegnern zugesagt worden, teilte der UN-Koordinator für Nothilfe in Syrien, Jan Egeland, in Genf mit. Russland und Syrien stimmten nach seinen Worten einer Verlängerung der einseitigen Feuerpause für Aleppo bis Samstag ...

