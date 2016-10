Die Commerzbank hat die Einstufung für SAP nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Auf den ersten Blick seien die Kennziffern auf bereinigter Basis in Ordnung, schrieb Analyst Thomas Becker in einer Studie vom Freitag. In puncto Lizenzerlöse sei die Entwicklung des Softwarekonzerns solide, bei den Cloud-Umsätzen nicht ganz so gut. Der angehobene Umsatzausblick für 2016 verspreche aber ein starkes viertes Quartal./edh/mis

