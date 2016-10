Rückschlag für den Internationalen Strafgerichtshof: Südafrika will die Zusammenarbeit einstellen. Unklar ist allerdings offenbar, ob die Regierung die Entscheidung ohne Zustimmung des Parlaments treffen darf.

Südafrikas Regierung hat erste Schritte für den Rückzug des Landes vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) eingeleitet. Justizminister Michael Masutha teilte mit, die Verpflichtungen gegenüber dem Strafgericht in Den Haag seien nicht mit dem Einsatz Südafrikas für Frieden in Afrika vereinbar. Südafrika hatte die Vereinten Nationen in New York am Vortag über den Schritt unterrichtet.

Die Verpflichtungen stünden im Widerstand zu Gesetzen, die Staats- und Regierungschefs diplomatische Immunität zusagten, kritisierte der Minister. Südafrikas Regierung hatte sich im vergangenen Jahr geweigert, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...