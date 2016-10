NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Allianz vor Quartalszahlen der europäischen Versicherer von 161 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Fokus stünden vor allem die Kennziffern zur Solvabilität, schrieb Analyst Michael Huttner in einer Branchenstudie vom Freitag. Die kombinierten Schaden-Kosten-Quoten dürften sich verglichen mit dem bisherigen Jahresverlauf stabil oder sogar etwas besser entwickeln. Huttner hob seine 2016er-Schätzung für den operativen Gewinn der Allianz an und verschob seinen Bewertungshorizont auf 2017. Seine "Top Picks" bleiben Axa und Zurich./ajx/tih

ISIN DE0008404005

AXC0139 2016-10-21/14:20