=== *** 07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 3Q, Eindhoven 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 9 Monate, Göttingen *** 07:00 FR/Safran SA, Umsatz 3Q, Paris *** 09:00 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,7 zuvor: 49,7 *** 09:00 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,5 zuvor: 53,3 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,2 zuvor: 54,3 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,5 zuvor: 50,9 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,6 zuvor: 52,6 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 52,8 zuvor: 52,6 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,4 zuvor: 52,2 *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 2Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 2Q 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:45 DE/Verleihung der Ehrenbürgerwürde von Berlin an Bundesfinanzminister Schäuble 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Oktober *** 13:30 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 3Q, Bellevue *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) September 15:00 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Dudley (stimmberechtigt im FOMC), New York 15:05 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (stimmberechtigt im FOMC) an der Association for University Business and Economic Research, Fayetteville *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Oktober (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,5 19:30 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (derzeit nicht stimmberechtigt im FOMC) beim University Club of Chicago 20:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Powell (stimmberechtigt im FOMC), New York *** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 4Q, Foster City *** - US/Volkswagen AG (VW), Fristablauf zur Vorlage von Reparaturvorschlägen beim Bundesbezirksgericht in San Francisco im Sammelverfahren zu Klagen von VW-Käufern, -Händlern und verschiedenen US-Behörden wegen des Abgasskandals bei Drei-Liter-Dieselmotoren ===

