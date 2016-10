Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat nach einem freundlichen Start am Freitag schnell an Kraft verloren und die Sitzung relativ klar im Minus beendet. Ab Mittag bewegten sich die Indizes allerdings nur noch mehr oder weniger seitwärts und der SMI schloss einigermassen komfortabel über der Marke von 8000 Punkten. Vor allem die Schwergewichte Nestlé und Novartis hätten auf die Performance gedrückt, hiess es im Markt.

Alles in allem sei das Geschäft aber in ruhigen Bahnen verlaufen. Da am Nachmittag zudem keine US-Konjunkturdaten anstanden, kaum auch von dieser Seite keine neue Dynamik auf. Nachdem EZB-Chef Mario Draghi mit seinen Äusserungen die Kurse am Donnerstagnachmittag durchgeschüttelt hatte, hätten sich die Anleger am Tag des kleinen Optionsverfalls nun eine Verschnaufpause gegönnt, meinte ein Händler. Entsprechend seien vor allem einzelne Titel vermehr im Fokus gestanden.

Zum Schluss büsste der Swiss Market Index (SMI) 0,43% ein auf 8'034,86 Punkte und verlor damit im Wochenvergleich rund 0,7%. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, sank um 0,16% auf 1'242,60 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,31% auf 8'781,74 Stellen. Von den 30 wichtigsten Titel schlossen 16 im Minus, 13 im Plus und einer (LafargeHolcim) unverändert.

Stark zu Reden gaben erneut die Papiere von Actelion (-2,6%), welche klar schwächster Blue ...

