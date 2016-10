Der ATX verlor am Freitag -0,09% auf 2463,96 Punkte. Year-to-date liegt der ATX nun 2,8% im Plus. Es gab bisher 108 Gewinntage und 95 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 0,09%, vom Low ist man 25,9% entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2016 ist der Freitag mit 0,21%, der schwächste ist der Montag mit -0,23%. Das ist der 90. schlechteste Handelstag (prozentuell) dieses Jahr. Tagesgewinner war am Freitag Lenzing mit 2,36% auf 119,35 (150% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 5,62%) vor voestalpine mit 1,60% auf 32,13 (85% Vol.; 1W 2,36%) und Andritz mit 0,86% auf 48,55 (76% Vol.; 1W 4,00%). Die Tagesverlierer: Verbund mit -4,79% auf 14,20 (602% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -5,18%), Erste Group mit -1,92% auf 28,03 (102% Vol.; 1W 2,54%),...

