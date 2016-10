Ab Mittag bewegten sich die Indizes allerdings nur noch mehr oder weniger seitwärts und der SMI schloss einigermassen komfortabel über der Marke von 8000 Punkten. Alles in allem sei das Geschäft aber in ruhigen Bahnen verlaufen. Da am Nachmittag zudem keine US-Konjunkturdaten anstanden, kaum auch von dieser Seite keine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...