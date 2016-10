Berlin und Hongkong (ots/PRNewswire) - VTech Holdings Limited (VTech, HKSE: 303), der weltweit führende Hersteller schnurloser Telefone und ein internationaler Branchenführer für elektronische Lernprodukte, und die Snom Technology AG (Snom), die weltweit erste und führende Marke für professionelle VoIP-Telefone (Voice over Internet Protocol) für den Unternehmenseinsatz, gaben heute bekannt, dass die beiden Unternehmen eine verbindliche definitive Vereinbarung abgeschlossen haben, in deren Rahmen VTech 100 % des Grundkapitals von Snom erwerben wird. Die Akquisition wird durch interne Ressourcen finanziert.



"VoIP ist die Zukunft der geschäftlichen Kommunikation und die Industrie stellt gegenwärtig ihre Systeme auf eine Cloud-basierte Unified-Communications-Umgebung um. Als Pionier in diesem Bereich entwickelt Snom kontinuierlich neue und verbesserte IP-Technologielösungen, um die Anforderungen von Unternehmen aus aller Welt zu erfüllen", sagte C.H. Tong, Präsident von VTech Telecommunications Limited. "Die wichtigsten Synergien dieser Akquisition liegen in der Hardware- und Softwareentwicklung, ausgedehnten Vermarktungskanälen für VoIP-Telefonie und in der Verbesserung der operativen Effizienz."



"Wir sind sehr gespannt darauf, uns VTech anzuschließen, denn es unterstützt unseren konsequenten Fokus darauf, die besten Telefone der Welt für Unternehmen zu entwickeln und bereitzustellen", erklärte Andre Deloch, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Snom. "Die Kombination von VTech und Snom bedeutet eine Stärkung des Produktportfolios und der technologischen Spitzenstellung beider Unternehmen in der VoIP-Branche."



Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die entsprechenden regulatorischen Behörden.



Über die Snom Technology AG



Das im Jahr 1996 gegründete Snom mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist ein deutsches multinationales Unternehmen und die weltweit erste und führende Marke für professionelle VoIP-Telefone für Unternehmensanwendungen. Die Technologielösungen "Made in Germany" von Snom sind international hochgeschätzt für ihre robusten, hochwertigen und funktionsreichen Business-Telefone, die ausschließlich von geschulten und zertifizierten IT- und PBX-Fachleuten installiert werden. Alle Snom-Produkte sind mit führenden PBX-Plattformen, die gemäß des SIP-Standards betrieben werden, universell kompatibel und es sind bereits über 4 Millionen Endgeräte auf der ganzen Welt im Einsatz. Die Produkte von Snom werden durch Vertriebspartner an zertifizierte Fachhändler (Value Added Reseller) weltweit vertrieben. Weitere Informationen findet man unter www.snom.com.



Über VTech



VTech ist der globale Branchenführer für elektronische Lernprodukten für die frühe Kindheit bis zum Vorschulalter und der weltweit größte Hersteller von Schnurlostelefonen. Das Unternehmen bietet ebenfalls sehr gefragte Dienstleistungen im Bereich Auftragsfertigung an. Der im Jahr 1976 gegründete Konzern ist ein Pionier auf dem Markt für elektronisches Lernspielzeug mit fortschrittlichen und innovativen Produkten, die für Kinder in aller Welt Spaß und Lernerlebnisse bedeuten. Aufbauend auf seiner jahrzehntelangen erfolgreichen Erfahrung kann VTech eine vielfältige Produktpalette mit Telekommunikationsprodukten bereitstellen, die die Nutzererfahrung dank fortschrittlichster Technologie und ausgefeiltem Design verbessern. Die Unternehmensgruppe ist außerdem einer der weltweit führenden Dienstleister für elektronische Fertigung und bietet schlüsselfertige Komplettdienste für Kunden in einer Reihe von Produktkategorien. Ziel der Gruppe ist die Entwicklung, Fertigung und Bereitstellung von innovativen und hochwertigen Produkten auf eine Weise, die einen minimalen Einfluss auf die Umwelt hat und gleichzeitig nachhaltige Werte für die Aktionäre und die Gesellschaft schafft. Weitere Informationen findet man unter www.vtech.com.



Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



VTech Holdings Snom Technology AG Limited Grace Heike Cantzler, Head of Pang, Head of Marketing +49 30 Corporate Marketing 39833 103 +852 26801703 heike.cantzler@snom.com grace_pang@vtech.com



