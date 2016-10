LONDON (dpa-AFX) - Der Londoner City-Flughafen ist am Freitag geschlossen worden - mehrere Medien berichteten von einem "Chemiezwischenfall". Wie die Feuerwehr weiter mitteilte wurden etwa 500 Menschen in dem kleineren Airport in Sicherheit gebracht. Die Ambulanz berichtete, 26 Menschen seien auf dem Flughafen wegen Atemproblemen behandelt worden, zwei wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Was genau den Alarm am späten Nachmittag auslöste, war am Abend allerdings noch unklar. "Wir können bisher nicht bestätigen, dass es sich tatsächlich um einen Chemiezwischenfall handelte", sagte ein Sprecher der Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur.

Der London City Airport ist der kleinste Flughafen der britischen Hauptstadt. Auf dem östlich der Innenstadt gelegenen Airport starten und landen jährlich lediglich gut vier Millionen Passagiere, auf London Heathrow sind es rund 75 Millionen./bs/DP/he

